Conferenza sul Futuro dell'Europa, l'11 e il 12 marzo le idee dei cittadini in plenaria

Il panel di cittadini europei "UE nel mondo / migrazione", riunitosi l'11-13 febbraio a Maastricht (Paesi Bassi), ha elaborato 40 raccomandazioni, mentre 48 raccomandazioni sono state redatte dal panel "un'economia più forte, giustizia sociale e posti di lavoro / istruzione, cultura, gioventù e sport / trasformazione digitale", che ha concluso i suoi lavori il 25-27 febbraio a Dublino (Irlanda).

La plenaria e i gruppi di lavoro saranno trasmessi in streaming e potranno essere seguiti sulla piattaforma digitale multilingue.

La plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa - La plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa affronta e discute le raccomandazioni dei panel dei cittadini nazionali ed europei e gli input raccolti attraverso la piattaforma digitale multilingue raggruppati per temi. La plenaria presenterà, su base consensuale, le sue proposte al comitato esecutivo, che elaborerà una relazione in piena cooperazione e in piena trasparenza con la plenaria.