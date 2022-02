Conferenza sul futuro dell'Europa, dal 25 al 27 febbraio i cittadini a Dublino per discutere di lavoro, economia, educazione e cultura

Circa 200 cittadini si riuniranno all'Istituto di affari internazionali ed europei per finalizzare le loro raccomandazioni del panel su "Un'economia più forte, giustizia sociale e posti di lavoro/ Istruzione, cultura, gioventù e sport / Trasformazione digitale".

Il panel - Il panel "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale" affronta il futuro della nostra economia e dell'occupazione, soprattutto a seguito della pandemia, prestando la dovuta attenzione alle questioni correlate della giustizia sociale. Si occupa inoltre delle opportunità e delle sfide legate alla trasformazione digitale, uno dei principali argomenti orientati al futuro oggetto di discussione. Il panel affronta anche il futuro dell'Europa nei settori della gioventù, dello sport, della cultura e dell'istruzione.

Il lavoro del panel si concentrerà su cinque filoni: lavorare in Europa, un'economia per il futuro, una società giusta, imparare in Europa e una trasformazione digitale etica e sicura. Una volta finalizzate, le raccomandazioni saranno discusse nella riunione plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa dell'11-12 marzo.

Dove seguire il panel - Le riunioni saranno trasmesse in streaming sul Centro multimediale del Parlamento (venerdì e domenica) e sulla piattaforma digitale multilingue della Conferenza.

Anche voi potete condividere le vostre idee sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa.