Metsola: "Lo status di candidato per l'Ucraina è un forte segnale contro l'autocrazia"

Contro l'autocrazia. Per la libertà. A nome del Parlamento europeo accolgo con favore la raccomandazione della Commissione. La decisione di oggi ci mette sulla buona strada affinché il Consiglio Ue conceda definitivamente all'Ucraina lo status di candidato all'Ue". Così via Twitter la presidente del Parlamento europeo,

Parlamento europeo

"Accogliamo con favore anche la raccomandazione che chiede di concedere lo status di candidato alla Moldavia. E lavorare per dare la stessa opportunità alla Georgia. La nostra porta deve rimanere aperta. Per rafforzare l'Ue, per i nostri valori e per la libertà", ha aggiunto Metsola.

Il Parlamento europeo discuterà lo status di candidato di Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia mercoledì prossimo in plenaria, prima del Consiglio europeo.