La Conferenza sul futuro dell'Europa sbarca a Firenze: dal 10 al 12 dicembre il panel con 200 cittadini

I cittadini a cui andrà il compito di elaborare proposte per riformare l'Ue e adattarla alle sfide del futuro saranno 200, provenienti da tutti gli Stati membri dell'Ue, di cui più della metà in presenza ed alcuni in remoto per rispettare le norme anti Covid. Sempre a causa della pandemia, gli organizzatori hanno deciso di rinviare invece la sessione plenaria della Conferenza prevista a Strasburgo il 17-18 dicembre, in cui si sarebbero dovute discutere le proposte elaborate dai primi due panel. A seguito del rinvio della riunione del primo panel, prevista a Dublino il 3-5 dicembre, infatti, i cittadini non sono stati in grado di finalizzare le raccomandazioni. Tuttavia, i gruppi di lavoro della plenaria si riuniranno presto online.

I temi - Il panel "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza" affronta argomenti connessi alla democrazia, come le elezioni, la partecipazione al di fuori dei periodi elettorali, la distanza percepita tra le persone e i loro rappresentanti eletti, la libertà dei mezzi di comunicazione e la disinformazione. Affronta, inoltre, questioni relative ai diritti e ai valori fondamentali, allo Stato di diritto e alla lotta contro tutte le forme di discriminazione. Allo stesso tempo si occupa della sicurezza interna dell'Ue, come la protezione degli europei dagli atti di terrorismo e da altri reati.

Dove seguire il panel - Le riunioni dei gruppi di esperti che comprendono tutti i 200 membri del gruppo saranno trasmesse in streaming sul Centro multimediale del Parlamento (venerdì e domenica) e sulla piattaforma digitale multilingue della Conferenza. I quattro panel europei di cittadini sono uno dei pilastri della Conferenza sul futuro dell'Europa e sono organizzati congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'UE e dalla Commissione europea.