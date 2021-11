Conferenza sul futuro dell'Europa, i panel di cittadini tornano a riunirsi (questa volta online)

Twitter

Dopo la plenaria della Conferenza sul Futuro dell'Europa dello scorso 23 ottobre a Strasburgo, i panel dei cittadini tornano a riunirsi ma questa volta online. Durante la seconda sessione, che si tiene dal 5 al 7 in videoconferenza, si dibattono i seguenti temi: economia, giustizia sociale, lavoro, giovani, sport, cultura, digitale. I cittadini proseguono il lavoro sulle proposte da portare alle prossima plenaria in programma per il 17 dicembre, sempre a Strasburgo.