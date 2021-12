Arriva "L'Europa che vorrei", il progetto multimediale di Tgcom24 sulla Conferenza sul futuro dell'Europa

Il 14 dicembre parte "L'Europa che vorrei", il progetto multimediale di Tgcom24 sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa realizzato in collaborazione con il Parlamento europeo. Uno speciale online, una rubrica bisettimanale sul canale 51, forum online, approfondimenti sul web e sui profili social per parlare delle sfide e delle priorità dell'Europa. Sentiremo le voci di alcuni degli 800 cittadini selezionati a partecipare alla Conferenza e di giovani che hanno avviato progetti lavorativi grazie alle attività dell'Ue. Inoltre, approfondiremo uno per uno gli argomenti sui quali gli europei possono avanzare le proprie idee sulla piattaforma digitale della Conferenza: cambiamento climatico e ambiente; salute; un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; l'Ue nel mondo; valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale; democrazia europea; migrazione; istruzione, cultura, gioventù e sport.