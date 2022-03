Conferenza sul futuro dell'Europa, fase finale: concluso il primo dibattito sulle proposte

Le proposte preliminari, preparate dai presidenti e dal portavoce dei cittadini con l'assistenza del Segretariato comune, sono state discusse da tutti i membri della plenaria: cittadini, deputati europei, parlamentari nazionali, rappresentanti del Consiglio, della Commissione, delle parti sociali, della società civile e delle autorità locali e regionali. Queste proposte si basano principalmente sulle raccomandazioni dei panel dei cittadini europei e dei panel nazionali, sulle idee raccolte attraverso la piattaforma digitale multilingue, e sui contributi dei dibattiti nelle sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro.

Le richieste dei deputati -

In linea con le raccomandazioni dei cittadini, molti deputati hanno chiesto politiche europee più forti in settori come la salute, la politica estera, la gioventù, l'istruzione e la cultura. Secondo alcuni europarlamentari, l'Ue deve diventare più ambiziosa e guidare la connettività digitale, mentre altri sostengono che dovrebbe supportare le piccole e medie imprese.



Inoltre, la maggior parte dei deputati ha sottolineato che un'Unione europea più forte è in grado di affrontare più efficacemente la guerra in Ucraina. Alcuni deputati hanno definito l'invasione russa un momento di svolta per il futuro dell'Europa, mentre altri hanno fatto appello affinché l'Ue sia maggiormente attrezzata contro le crisi future.

Prossime tappe -

La prossima plenaria è prevista l'8 e il 9 aprile a Strasburgo. Nel corso della sessione, i gruppi di lavoro presenteranno le loro proposte consolidate. La plenaria dovrebbe presentare le sue proposte finali per il consenso del Comitato esecutivo alla fine di aprile, in modo che la relazione finale possa essere trasmessa ai Presidenti delle istituzioni UE il 9 maggio a Strasburgo.