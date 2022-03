Conferenza sul futuro dell'Europa, oltre 40mila i contributi presentati dai cittadini sulla piattaforma digitale

In particolare, nel periodo indicato, oltre 50mila partecipanti alla piattaforma hanno condiviso più di 16mila idee sul futuro dell'Europa. Dal rapporto emerge inoltre che ci sono stati tre picchi di partecipazione: il primo in concomitanza con il lancio della piattaforma, il secondo intorno all'inaugurazione della Conferenza sul Futuro dell'Europa il 9 maggio 2021 e il terzo la scorsa settimana prima della scadenza di accettazione dei contributi (sulla piattaforma è comunque ancora possibile condividere le proprie idee per permettere al dibattito di continuare).



I temi - Anche per quanto riguarda i commenti la democrazia europea è risultato il tema più dibattuto con oltre 4.200 commenti seguito dal clima (3100 contributi).