Conferenza sul futuro dell'Europa, il 25 e il 26 marzo la plenaria discuterà le proposte dei gruppi di lavoro

Per ciascuno dei quattro panel di cittadini circa 200 europei di età e contesti diversi e provenienti da tutti gli Stati membri si sono riuniti (in presenza e a distanza) per discutere e adottare le raccomandazioni sulle sfide che l'Europa si trova ad affrontare ora e in futuro. Le raccomandazioni sono state presentate e discusse in plenaria dagli 80 rappresentanti dei panel - che continueranno a prendere parte al processo fino alla sua conclusione - nelle precedenti sessioni dedicate (gennaio e marzo 2022).

La plenaria, previo consenso, presenterà le sue proposte al Comitato esecutivo, che preparerà una relazione in collaborazione con la plenaria stessa. I cittadini possono ancora presentare contributi sulla piattaforma, per permettere al dibattito di continuare online.