Conferenza sul futuro dell'Europa, cos'è e come funziona

Chi può partecipare? - Possono partecipare alla Conferenza i cittadini europei di ogni contesto sociale e ogni angolo dell'Unione; le autorità europee, nazionali, regionali e locali, nonché la società civile e altre organizzazioni che intendono organizzare eventi e fornire idee.

Gli elementi che compongono la Conferenza - Gli elementi che compongono la Conferenza sono:

- la piattaforma digitale multilingue, dove i cittadini possono condividere idee e inviare contributi online che saranno raccolti, analizzati, monitorati e pubblicati nel corso dell'intera Conferenza;

- eventi decentrati, ossia eventi virtuali, in presenza e ibridi organizzati da cittadini e organizzazioni come anche da autorità nazionali, regionali e locali di tutta Europa;



- i panel europei di cittadini, che hanno iniziato i loro lavori dopo l'estate e che stanno esaminando le idee presentate sulla piattaforma e discutendo di ciò che deve cambiare nell'Ue. In totale i panel sono quattro, ciascuno dei quali è composto da 200 membri e suddiviso per argomenti: economia, giustizia sociale, lavoro, istruzione, gioventù, cultura, sport e trasformazione digitale; democrazia, valori europei, Stato di diritto, sicurezza e diritti: cambiamento climatico, ambiente e salute; l'Ue nel mondo e la migrazione. Ciascun panel può stabilire le proprie priorità e si riunisce almeno tre volte. Le raccomandazioni proposte verranno presentate alla Plenaria della Conferenza;



- sessione plenaria della Conferenza, che svolge un ruolo centrale all'interno della Conferenza stessa, consentendo ai rappresentanti delle istituzioni dell'Ue, dei governi e dei parlamenti nazionali di confrontarsi con i cittadini per discutere e sviluppare le proposte di cambiamento.

La sessione plenaria della Conferenza è composta da 108 rappresentanti del Parlamento europeo, 54 rappresentanti del Consiglio (due per Stato membro) e 3 rappresentanti della Commissione europea oltre che da 108 rappresentanti di tutti i parlamenti nazionali, tutti su un piano di parità. 108 cittadini parteciperanno per discutere le idee che saranno proposte negli incontri dei cittadini e sulla Piattaforma digitale multilingue: 80 rappresentanti degli incontri dei cittadini europei, tra i quali almeno un terzo con meno di 25 anni, e 27 provenienti dagli incontri nazionali dei cittadini o dagli eventi della Conferenza, oltre al Presidente del Forum europeo dei giovani.

Tra i partecipanti figureranno anche 18 rappresentanti del Comitato delle regioni e 18 del Comitato economico e sociale, 6 rappresentanti eletti delle autorità regionali e 6 rappresentanti eletti delle autorità locali, 12 rappresentanti delle parti sociali e 8 della società civile.

L'esito della Conferenza - L'esito della Conferenza dipenderà dalle raccomandazioni presentate dai cittadini e dai relativi dibattiti. La relazione finale, attesa per la primavera del 2022, verrà redatta dal Comitato esecutivo sulla base delle proposte approvate dalla Plenaria della Conferenza. Il suo testo sarà preparato in collaborazione con la Plenaria, da cui dipenderà la sua approvazione. Una volta finalizzata la relazione, questa verrà presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che decideranno come dargli seguito.