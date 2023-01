Identità Golose 2023: il programma completo della 18esima edizione

Ecco gli eventi e i protagonisti del congresso internazionale di cucina d'autore, in scena a Milano tra ospiti internazionali e dibattiti con esperti

Al MiCo Milano Congressi dal 28 al 30 gennaio 2023 va in scena la 18esima edizione di Identità Golose , congresso internazionale di cucina d'autore più importante d’Italia e tra i più prestigiosi al mondo, il cui tema per il 2023 è "Signore e Signori, la rivoluzione è servita". E il programma è tanto intenso quanto affascinante.

Non solo cibo - Identità Golose non è un semplice congresso che mette al centro l'alta cucina. O meglio: è questo ma anche tanto altro. E' dibattito, confronto tra esperti, live show ed eventi speciali dove il tema è il cibo oltre a tutto ciò che ruota attorno a esso, compresi gli scenari internazionali che tanto influenzano i tempi che attraversiamo. E tutto questo lo si ritrova nel programma di una 18esima edizione che si preannuncia rivoluzionaria.

Sabato 28 gennaio - mattina - Si parte lunedì 28 gennaio col tema di Identità Milano 2023 introdotto, nella sala Auditorium, da Davide Rampello. Poi spazio al primo talk del nuovo format Identità Talk: a parlare di "Osmocosmo, l'universo degli odori" c'è lo statunitense Harold McGee, che sarà seguito da un altro mito come Andoni Luis Aduriz. Alle 11:15 a raccontare un nuovo modo di concepire le coltivazioni vegetali sarà Luca Travaglini, co-fondatore di Planet Farms, con Enrico e Roberto Cerea. A concludere la mattinata inaugurale sono due ospiti internazionali e "stellari": David Gelb e Brian McGinn di Chef's Table, accompagnati da Faith Willinger, Corrado Assenza, Dario Cecchini, Gabriele Bonci e Franco Pepe.

Sabato 28 gennaio - pomeriggio - Nel pomeriggio si riparte da Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti per poi ritornare ad allargare la visione con Fatmata Binta, fondatrice della "Fulani Kitchen Foundation" in Ghana e vincitrice del "Basque Culinary World Prize 2022". Al 17 ecco il passaggio dall'Africa al Sud America con l'arrivo del brasiliano Alex Atala del D.O.M. di San Paolo. Nelle altre sale poi sono previste le lezioni di Identità di Gelato, con tre straordinari relatori, e quelle di Identità di Pizza, in collaborazione con Latteria Sorrentina.

Domenica 29 gennaio - mattina - Ad aprire la seconda giornata c'è la lezione di Carlo Cracco e Luca Sacchi, autori del piatto simbolo di Identità Milano 2023. Poi la scena passa al primo ospite internazionale, lo spagnolo Angel Leon, lo "chef del mare", e a seguire la canadese Jessica Rosval dialogherà con Errico Recanati sul tema "La rivoluzione del fuoco". Quindi tocca a Massimo Bottura, che salirà sul palcocon David Gelb e Brian McGinn di Chef's Table, di cui lo chef modenese è stato tra i protagonisti.

Domenica 29 gennaio - pomeriggio - Nel pomeriggio si riparte con due noti volti femminili, quello di Antonia Klugmann e quello della colombiana Leonor Espinosa. Andrea Aprea, Riccardo Monco, Alessandro Della Tommasina, Alessandro Tomberli, Federico Ceretto e Norbert Niederkofler dialogheranno poi su "La nostra rivoluzione stellata". A chiudere la seconda giornata ci pensa il campione del mondo di pasticceria e cioccolateria, Davide Comaschi. Nelle altre sale: Identità di Pasta, Identità Dolce e Identità Vegetali mentre nel nuovo Spazio Arena esordio per Golosi di Identità, nuovo format in collaborazione con Fondazione Cotarella (l'intera programmazione è dedicata alla discussione di temi come "Le identità dei territori", "La scienza a tavola" e "La magia dell'ospitalità").

Lunedì 30 gennaio - Nel terzo e ultimo giorno del congresso parola a Moreno Cedroni e Luca Abbadir, poi a Paco Morales, del Noor di Córdoba, in Spagna. Alle 12 per Identità Talk il palco sarà tutto di Fabio Fazio, conduttore televisivo e co-fondatore di Lavoratti, e Corrado Assenza. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta su Niko Romito, sul pasticcere Andrea Tortora e, infine, su Albert Adrià. Nelle altre sale: Il futuro è loro, format con il quale Identità Golose dà spazio ai giovani talenti della ristorazione, e Identità di Formaggio. Nello Spazio Arena largo invece a Identità Cocktail, con nove masterclass di altissimo livello tra cui Giacomo Giannotti, che col suo Paradiso di Barcellona ha vinto il World's 50Best Bars 2022.