"Identità Cocktail 2023": alla scoperta del mondo della miscelazione

Allo Spazio Arena un'occasione di approfondimento e di esperienza immersiva, che si traduce anche in assaggi e in degustazioni

Si trova tutto questo nell'edizione 2023 di Identità Cocktail e nelle dieci masterclass di cui è composto il programma. Un'unica giornata, lunedì 30 gennaio, nel nuovo Spazio Arena, che è un’occasione di approfondimento ma anche di esperienza immersiva, che si traduce in assaggi e in degustazioni .

Bartender di fama - All'evento prendono parte bartender italiani e internazionali, chef stellati e pizzaioli che hanno creato in occasione di Identità Cocktail ricette inedite e che si potranno scoprire in un programma ricco e innovativo. Ad alternarsi sul palco sono Elena Montomoli e Roberta Esposito, Andrea Maugeri e Mattia Pastori, Federico Turina, Laura Hernandez Espinosa, Angelo Canessa, Martina Bonci e Karime Lopez; Alejandro Pellejero e Andrea Aprea, Riccardo Soncini, Francesco Cione, Giacomo Giannotti.

Spirits e cocktail da tutto il mondo - Non possono mancare poi gli spirits, protagonisti di questa edizione 2023. Grazie a interpreti di grande caratura, i distillati sono quella tavolozza di ingredienti indispensabili nell'ideazione di un cocktail e, nel contempo, un bagaglio di culture e tradizioni tramandate di generazione in generazione. L’Italia si racconterà nella tradizione dell’acquavite di Bonaventura Maschio, la Cina porterà sul palco il distillato di sorgo con Moutai, mentre la Giamaica e il mondo dei rum saranno al centro di un viaggio nel distillato dalla melassa della canna da zucchero e del Daiquiri. La Scozia, invece, nota come patria del whisky svelerà un suo lato inedito ossia la distillazione del ginepro e la storia affascinante della produzione del gin.

Bere miscelato e cucina - A chiudere la giornata, e a ribadire quanto oramai il bere miscelato e la cucina collaborino in modo innovativo, ci pensa Giacomo Giannotti di "Paradiso" a Barcellona. Ai vertici della World's 50Best Bars, da sempre rivoluzionario sia nel design dei locali sia del concept, il barman di origini toscane si racconta attraverso il lavoro del suo team e nella sperimentazione in grado di creare un percorso gustativo completo e arricchente.