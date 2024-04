Fuorisalone, all'Orto Botanico di Brera "sunRice - la ricetta della felicità"

SunRice è un percorso focalizzato sul riso, quale cereale presente nelle tradizioni gastronomiche di tutto il mondo. L'installazione rappresenta un esempio di un ciclo completo di economia circolare grazie al riutilizzo degli scarti del riso. Così, all'interno dell'Orto Botanico, partendo dalla pianta del riso, passando per l'ingrediente e per il suo uso innovativo in cucina, arriviamo a vedere i suoi scarti diventare materia prima per l'architettura, sostenendo l'importanza della formazione e dello sviluppo delle competenze.

A fine esposizione, l'installazione subirà l'ultima trasformazione, recuperando il materiale usato in pacciamatura da reimmettere nei terreni per nuove coltivazioni. Centrale il contributo della startup RiceHouse - premiata da Joule, la scuola di Eni per l'impresa - che ha ideato una soluzione tecnologica per la lavorazione degli scarti del riso che si trasformano nel materiale edile nell'installazione.

Per "sunRice", Niko Romito ha realizzato un biscotto salato per i visitatori, studiato ad hoc per il progetto, che diventa parte tangibile e edibile dell'esperienza.