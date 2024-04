Fuorisalone 2024, nel garage abbandonato spazio alle "Design Variations"

In scena fino al 21 aprile in zona Darsena le opere di oltre 90 designer rappresentati da 26 aziende internazionali

Un garage abbandonato in viale Gorizia, in zona Darsena , ospita fino al 21 aprile la quarta edizione di Design Variations in occasione della Milano Design Week 2024.

Varcato il cancello di accesso dello storico edificio costruito nel 1938 e completato nel 1948 sotto la supervisione dell'architetto Marco Zanuso, si viene accolti dall'opera site-specific Corridoio di Nathalie Du Pasquier, composta da dodici pannelli decorativi, che trasforma l'ingresso in un tunnel di colori e forme. Il progetto allestitivo degli spazi è stato invece affidato allo studio di architettura Park Associati che ha lavorato sui volumi interni attraverso l'uso di mattoni termici in canapa e calce di Biomat, che permettono di creare elementi architettonici fluidi e flessibili. I blocchi sovrapposti a secco creano delle cortine curve o lineari, disegnando l'ambiente in un continuo dialogo con lo spazio di archeologia industriale.

