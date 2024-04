Fuorisalone 2024, alla Fabbrica del Vapore tra sperimentazione e ricerca

Oltre a dare spazio a università, scuole, collettivi e designer indipendenti, Fabbrica del Vapore presenta per il Fuorisalone 2024 due mostre "Futuro Anteriore. Casa Cabinet of design thinking", con opere di vari artisti che hanno influenzato le strategie abitative dal Novecento ad oggi, e "Ugo La Pietra, abitare è essere ovunque a casa propria", dedicata ai lavori di ricerca dell'architetto relativi al territorio urbano di Milano.

Un palcoscenico per la musica elettronica

Novità assoluta per la Milano Design Week 2024 è la trasformazione del piazzale di Fabbrica del Vapore che diventa lo scenario ideale per un festival dove musica e design si incontrano, grazie al progetto ideato dal dj e producer Lele Sacchi e dal produttore di eventi Eric Galiani. Sullo sfondo di una scenografia avveniristica e con un'installazione che prende il centro della scena ("The Circle" by Real Media, uno schermo LED circolare a 360 gradi, che avvolge lo spazio in un vortice di luci e colori, con una stanza immersiva al suo interno) si alternano dj e artisti internazionali, con esibizioni dal pomeriggio fino a mezzanotte, seguiti da club night nello spazio Tempio del Futuro Perduto.