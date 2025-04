Milano Design Week 2025, MCZ sbarca al Fuorisalone con "I FEEL COOL"

L'experience regalata da "I FEEL COOL" non si esaurisce con il Fuorisalone: l'installazione è stata concepita infatti per essere smontata e rimontata in diverse città europee, riducendo al minimo l'impatto ambientale. Un vero e proprio esempio di design intelligente e sostenibile. La sua struttura modulare e leggera la rende versatile e capace di adattarsi a ogni contesto. Tutto ciò è reso possibile dalla rivoluzionaria tecnologia beMatrix®, una struttura modulare in alluminio con tanto di certificazione Climate Partner a impatto zero. Leggeri, resistenti e soprattutto riutilizzabili, i frame beMatrix® seguono la filosofia del "Design for Disassembly", ovvero progettati per essere smontati facilmente, riducendo così gli sprechi e garantendo un ciclo di vita davvero green.