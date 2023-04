Fuorisalone 2023, al SuperStudio il futuro della creatività

Al SuperStudio , dal 17 al 23 aprile, si indaga sugli orizzonti sconosciuti creati dal confronto tra Design, Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata, Metaverso, ChatBot e robot umanoidi . Nel domani che ci aspetta, la creatività della mente sarà messa in discussione? E come evolveranno gli spazi e le architetture, le case e le città, la progettazione?

Seguendo questo approccio visionario e il fil rouge Inspiration Innovation Imagination, Superdesign Show, l’evento annuale di Superstudio per la Milano Design Week, mette in scena alcune spettacolari e impegnative installazioni che, se da un lato ci informano sulle novità di una selezionata produzione internazionale, dall’altro anticipano interrogativi e risposte sulle funzioni del mondo che verrà.

Oggi è già domani Imparare a fare scelte sostenibili con il supporto di prodotti che nascono dal circuito ben assimilato dell’economia circolare. Ecco lo scenario proposto da Materially, che approfondisce ogni stagione la sua ricerca sui materiali ecosostenibili e di recupero e che quest’anno lo fa richiamando il concetto di meraviglia in un’installazione magica e interattiva.

Asian R-Evolution Colpisce che le presentazioni più concettuali siano frutto della creatività matura di aziende e progettisti occidentali che guardano oltre e che i Paesi dell’East e del Far-East abbiano scelto di essere presenti al Superstudio con concrete proposte per un domicilio reale e sostenibile, che innesta la tradizione nella modernità. La sezione riservata da anni a significative presenze asiatiche è ormai un’attesa ricorrenza e permette di restare in connessione con ciò che avviene dall’altra parte del globo.

Strani ma belli Ancora una volta si coglie il cambiamento estetico di oggetti e arredi, nel nome della più totale libertà, dell’individualismo, dell’eclettismo, dove nessuno è più giudice dell’altro, se non sé stesso. Per gli Unexpected Objects, il filo conduttore è la sorpresa, l’innovazione e la non-banalità nei progetti di designer che hanno lavorato con gli artisti, artisti che si sono comportati come designer. Senza dimenticare i progettisti che hanno portato ai limiti del conosciuto la loro ricerca.

Star di oggi e di domani Con una parade sul design next generation dove gli autori sono talenti in ascesa si entra nel futuro. È la collettiva Star of the Day a cura di Giulio Cappellini, nelle vesti di talent-scout, che presenta dieci nuovi protagonisti contemporanei: Leonardo Talarico, Elena Salmistraro, Francesca Lanzavecchia, Ilaria Marelli, Matteo Agati, Sergio Prieto, Daniel Nikolovski, Francesco Forcellini, Antonio Facco, Keiji Takeuchi. A ciò si aggiungono giovani professionisti come i membri del Third Floor Collective che provengono dal Royal College of Art di Londra che con il progetto “objections” combinano la tradizione con un approccio sperimentale.

Donne&Design La sezione Donne&Design torna con “Mirror – CreaTTive allo specchio”, designer eclettiche e multitasking che si presentano in una serie di ritratti che le raccontano attraverso le immagini di Angelica Cantù Rajnoldi, giovanissima e sensibile fotografa qui con la sua prima mostra. Nella installazione “EstETICA FLUIDA” di Food Design Stories, un percorso in movimento accompagna il visitatore in un viaggio intorno al lavoro di venti designer indipendenti sul tema della tutela delle risorse idriche.

Sotto il segno dell'arte L’interazione con l’arte ha, come al solito al Superdesign Show, uno spazio importante e dà alla parola “Imagination” il suo senso più compiuto: dall'estro del grande architetto milanese Dante O. Benini, all'opera di Alberto Gianfreda con un pannello realizzato con il Museo Casa Testori e l’AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, composto da una raccolta di manufatti ceramici espressione di ben 21 tradizioni distinte, passando dal gruppo di “conigli-cartoon” dell’artista giapponese Aki Kuroda, alla grande scultura optical, recente lavoro di Flavio Lucchini.