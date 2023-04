Fuorisalone 2023, per il Brera Design District "Il futuro è adesso"

In programma dal 17 al 23 aprile, l'edizione segna ufficialmente il ritorno definitivo in presenza della manifestazione. E promuovendo il tema proposto da Fuorisalone, “Laboratorio Futuro”, attiva una riflessione sulle sfide della contemporaneità, dando spazio a progetti e pratiche in grado d'innescare azioni di cambiamento. Il futuro non è qualcosa di astratto e immateriale, ma si costruisce con la qualità del nostro presente.

"Siamo partiti nel 2010 con 47 eventi durante la design week e 70 showroom permanenti, oggi contiamo 187 showroom permanenti e 270 eventi. Brera Design District è il luogo con la più alta concentrazione di attività dedicate al design al mondo, nonché il distretto più iconico e importante per il design in Italia”, commenta Paolo Casati, creative director di Brera Design District e Fuorisalone. "Anche con le iniziative del Brera Design District, uno dei distretti più importanti della Design Week, valorizziamo così il saper fare e l’ingegno italiano, la sostenibilità e l’economia circolare”, dichiara ​​Alessia Cappello, Assessora al Lavoro e Sviluppo Economico con deleghe a Moda e Design del Comune di Milano.

Stark /Trame L’essere umano si riscopre attore tra gli attori come parte integrante della comunità biologica il cui moto, intrecciato e condiviso, consente l’abitare degli esseri viventi stessi. Stark, azienda leader nella produzione di installazioni multimediali e interactive experience, fa proprio questo concetto di co-autorialità, proponendo un’esperienza di interazione a più voci negli spazi dell'Acquario Civico. L’opera invita ad affidarci d una comprensione olistica e percettiva, riflettendo su come le nostre azioni, per quanto consapevoli, si intrecciano necessariamente con quelle provenienti da altre vite, tessendo la narrazione creativa che accade a ogni incontro.

glo™ for art/Dry Days, Tropical Nights Una scenografica installazione che avvolgerà l'imponente torre di largo Treves, prossima alla demolizione, che invita lo spettatore a guardare come potrebbe diventare il nostro pianeta e a costruire un domani migliore tutti insieme. "Dry Days, Tropical Nights" segna una delle tappe del progetto artistico itinerante glo™ for art, nato per sostenere l’arte e diffondere la cultura, favorendo la democratizzazione dell’esperienza artistica.

Valcucine/Ecosophìa Valcucine riflette e immagina il presente e il futuro dell’architettura e del design della cucina, in relazione ai valori di sostenibilità e innovazione che da sempre sono parte integrante dell’identità aziendale. L’azienda presenta così i nuovi layout di cucine, i caratteristici “Elementi Speciali”, diventati tratto distintivo e simbolo di continua innovazione, le nuove “aperture magiche”, associate all’utilizzo di nuovi materiali e finiture in legno, pensate per regalare un senso di calore al tipico design high tech. Parallelamente al risultato di collaborazioni interne, Valcucine presenta anche il frutto di laboratori esterni con importanti realtà legate al mondo del design come Domus Academy e ISIA.

Grand Seiko/Alive in Time Grand Seiko, official timekeeper di Brera Design District, lancia il progetto Alive in Time, uno spazio esperienziale dedicato alla riscoperta del valore del tempo. Il percorso si apre con un giardino zen, ricreato all’interno della location, che celebra il valore della ritualità nella cultura giapponese proponendo la cerimonia del tè in una stanza in pieno stile nipponico. Avranno luogo inoltre workshop in cui poter approcciare la cultura giapponese attraverso differenti tecniche: Shodo, calligrafia giapponese, Ikebana, l’arte giapponese di allestire i fiori, e Origami, l’abilità di ottenere figure piegando la carta applicata. Il viaggio attraverso le stanze della “Casa Grand Seiko” conduce alla rivelazione della produzione del brand orologiero: 14 spettacolari vetrine faranno da sfondo alla presentazione delle collezioni. Infine, ci sarà un temporary store realizzato in collaborazione con Verga 1947, partner del brand.

Ingo Maurer/Floating Reflection Ingo Maurer sceglie i Caselli di Porta Nuova per un grande evento aperto alla città che sancisce un nuovo capitolo per l’azienda, dopo la scomparsa del suo celebre fondatore. I punti di forza della collezione attuale e le novità saranno i protagonisti di un'imponente installazione luminosa con un allestimento di grande impatto scenografico: un tappeto lungo circa 30 metri dipinto con colori fluorescenti attraverserà l'arco, su cui si librerà in aria una superficie di materiale riflettente sostenuta da una struttura di corde. L’effetto sarà un’esplosione di colori, da vivere di giorno, ma anche di notte.

SolidNature/Beyond the Surface SolidNature approda nel cuore di Brera, in via Cernaia 1, occupando uno degli spazi più intimi e segreti del distretto. All'interno sarà esposta una raccolta di creazioni in pietra su misura disegnate da vari designer, tra cui Sabine Marcelis, l'artista iraniana Bita Fayyazi e altri. L'installazione guiderà i visitatori attraverso un paesaggio onirico immersivo, progettato da OMA, che traccia un parallelo tra la formazione e l'estrazione della pietra e la realizzazione dei sogni.

Casa Mutina Mutina presenterà un progetto sulla superficie ceramica che prende vita attraverso la collaborazione con Patricia Urquiola, una presenza consolidata nel team Mutina, e con Michael Anastassiades, che inaugura così un nuovo percorso con l’azienda. Gli elementi delle nuove collezioni verranno esposti attraverso un allestimento speciale disegnato dai designer in cui le superfici dialogano con gli ambienti in un continuo scambio di suggestioni.

Grohe/Health Through Water Grohe presenta e crea un'esperienza multisensoriale per il lancio del sub-brand premium GROHE SPA, celebrando la sua passione per l'acqua attraverso un’installazione che riflette l'architettura della Pinacoteca di Brera. Quattro ambienti immersivi rivelano l’elegante e innovativo design del bagno: la rubinetteria stampata in metallo 3D, le collezioni Atrio Private Collection e Allure Brilliant, le finiture di tendenza GROHE Colors e le soluzioni doccia del brand.

Lanerossi/Campanule takeover Icona nella storia dell’interior e textile design italiano, Lanerossi per la prima volta partecipa alla design week aprendo le porte del monomarca in via Mercato, che diventerà il palcoscenico per il lancio della collaborazione con la designer Elena Salmistraro.

Fenix/Surfaces with a View Il progetto “Surfaces with a View” apre gli spazi di Fenix, trasformando lo showroom di Foro Buonaparte in un grande teatro che si estende anche all’esterno. Le vetrine diventano palcoscenici rivestiti con materiali dai ricercati abbinamenti cromatici, dando vita a un ambiente di interazione e inclusione. Design di Zanellato/Bortotto insieme a Musa.

Mosca Partners/Design Variations Design Variations presenterà Breath, l’opera site-specific sulla facciata del Circolo Filologico Milanese, progettata dallo studio Zaven. L’opera è caratterizzata da un’estrema pulizia formale ed è realizzata utilizzando una speciale membrana siliconica. Queste figure grafiche si pongono come spunto di riflessione sul design non più incentrato soltanto su una ricerca estetica dei prodotti ma come strumento di un approccio multidisciplinare, asse portante del sistema economico e sociale e portatore di innovazione.