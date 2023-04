Fuorisalone 2023, giochi di riflessi nel cortile dell'Accademia di Brera

Un gioco di riflessi che riflette e moltiplica i porticati e la statua di Napoleone, grazie a un gigantesco pavimento d'acqua: così si presenta il cortile d'onore del Palazzo di Brera.

Per il Fuorisalone di Milano l'edificio che ospita l'Accademia e la Pinacoteca si è infatti trasformato grazie all'installazione "Health Through Water" realizzata da Grohe, azienda leader mondiale nelle soluzioni di design per il bagno.