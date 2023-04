"100% Pasta", la celebrazione di cibo e design al Fuorisalone 2023

Con "100% Pasta" pomodori, stoviglie, aglio, peperoncino e spaghetti, realizzati dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, diventano i protagonisti dell’installazione che li vede sospesi all’interno di Eataly Smeraldo, in dialogo con il Palco al centro dello store, sul quale tavoli e sedute dal design contemporaneo di colore bianco, rosso e verde, rievocano gli ingredienti del piatto simbolo della tradizione gastronomica italiana: la pasta al pomodoro. E non una pasta qualunque, ma quella che la nonna di Paola Navone era solita prepararle, con grandissima cura e amore nella selezione degli ingredienti.

L'ingrediente chiave: la qualità

“Provengo da una cultura alimentare piemontese e anche minimalista - racconta Paola Navone - che privilegia la qualità della materia prima, i sapori veri e la semplicità. Ho scelto quindi di mettere letteralmente in scena un piatto che rievoca l’Italia e il Mediterraneo. Il rapporto tra il mio design e il cibo è molto stretto. Per me realizzare un progetto è come preparare una frittata. Devi scegliere gli ingredienti con cura speciale. La preparazione va fatta con attenzione e rigore, ma anche fantasia e flessibilità”.