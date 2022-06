Toiletpaper colora un'intera via di Milano: l'installazione in dono permanente alla città

Un palazzo blu di via Balzaretti a Milano, in zona Città Studi, diventato in pochi mesi meta di turisti e curiosi. Oggi l'immaginario onirico e surreale del team creativo invade tutta la via, contagiando con colori e creatività tutti gli altri palazzi che si affacciano sulla via, già ribattezzata la Toiletpaper Street .

E' la prima strada in città ad essere interamente trasformata in un'installazione permanente di arte pubblica. Le facciate, infatti, resteranno decorate anche dopo la Design Week. "Molti dei progetti TOILETPAPER sono spesso nati in modo inaspettato, abbiamo avuto un’idea e l’abbiamo realizzata, senza pensarci troppo", racconta Maurizio Cattelan. "Per via Balzaretti è stato proprio così - prosegue Pierpaolo Ferrari - quando abbiamo dipinto la facciata volevamo semplicemente esprimere la nostra identità anche all'esterno e non immaginavamo che avrebbe avuto questa risonanza e attenzione. Siamo davvero felici che tutta la via ci abbia seguito in questa folle trasformazione".

Per la presentazione del progetto, in occasione del Fuorisalone 2022, Toiletpaper con Organics by Red Bull ha organizzato tre serate di street party, da giovedì 9 a sabato 10 giugno, con musica, design, drink, street food e performance. In migliaia hanno preso parte al Grand Opening: nella sede di Toiletpaper sono stati avvistati tanti protagonisti del mondo del design, dell'architettura e dello spettacolo.