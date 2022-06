FuoriSalone, Nfp a impatto zero per salvare i luoghi a rischio

FuoriSalone: Nfp a impatto zero per salvare luoghi a rischio

Cristallizza per immagini luoghi a rischio come la cima di Vulcano, la laguna di Venezia, il Po e il Ghiacciaio dei Forni il progetto "Non Fungible Places" presentato alla Milano Design Week: una collezione di NFT dell'artista multimediale Giuseppe La Spada, voluta da Pulsee Luce e Gas, energy company full digital di Axpo Italia.