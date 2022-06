"Feeling the Energy", quando l'energia diventa multisensoriale

E' " Feeling the Energy" , l'installazione progettata dallo studio CRA-Carlo Ratti Associati , con la collaborazione di Italo Rota , e voluta da Plenitude , società del gruppo Eni, presente presso l' Orto Botanico di Brera , nell'ambito della mostra "Design Re-Generation" organizzata da Interni per il FuoriSalone.

a Milano l'Orto Botanico si trasforma in un parco energetico

L'installazione è dedicata alle molteplici forme dell'energia che, nel percorso all'interno dell'Orto Botanico, si rivela in varie forme: dal suono, alla luce, al vento, tutto produce energia di cui beneficiamo ogni giorno nelle nostre vite.

Seguendo questo percorso il visitatore può scoprire, ad esempio, come nasce un suono, soffiando sugli elementi della living orchestra o giocando con uno xilofono. In entrambi i casi è la vibrazione a trasmettere l'energia necessaria a produrre ciò che ascoltiamo. Proseguendo il visitatore può trovare le girandole che, spinte dal vento, si muovono a velocità diverse in base alla forza impressa: la stessa cosa che accade negli impianti alimentati a energia eolica. Infine, la luce del sole permette, grazie a dei pannelli fotovoltaici, di trasformare i raggi in energia elettrica, alimentando potenzialmente molti dei dispositivi che ogni giorno utilizziamo.

Il progetto utilizza 500 metri di rame antibatterico per creare un percorso lungo il quale i visitatori possono sperimentare, attraverso dinamiche di gioco, diverse forme di produzione di energia sostenibile, come quella solare, eolica, il raffreddamento evaporativo e persino l'energia sonora. L'energia immagazzinata durante il giorno sarà poi utilizzata per illuminare l'Orto Botanico durante le ore serali e ad alimentare dei vaporizzatori ad acqua che rinfrescheranno il clima all'interno dell'Orto, nutrendo, allo stesso tempo, le piante circostanti.