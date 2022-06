Nell’ambito del tema di questa edizione, Together As One , Isola riunisce il più alto numero di designer e progetti di sempre , con l’obiettivo di stimolare la connessione tra espositori e visitatori, e la condivisione di idee e conoscenze.

"Together As One", all'Isola i nuovi talenti del design

L’Isola Design District accoglierà dunque più di 250 tra designer e studi di design internazionali, che si sommano alle gallerie e agli artigiani locali, distribuiti tra circa 40 punti di interesse, in uno dei quartieri più vivi di Milano. Molte delle mostre e installazioni in programma saranno curate direttamente da Isola, e sarà quindi possibile conoscere dal vivo i migliori talenti e i progetti più innovativi della sua Community.

"Together As One" -

Il design non riguarda più soltanto il prodotto finale. Il design oggi è inteso come un processo, uno strumento per costruire soluzioni in grado di unire le persone e affrontare le sfide dell’attualità, un viaggio con il quale si costruisce un senso di appartenenza e la comunione di intenti per far emergere soluzioni intelligenti, sostenibili e innovative. Oggi, designer, produttori, architetti, consumatori e tutti gli stakeholder del settore sono chiamati a lavorare insieme: Together As One. Isola sarà il punto di partenza e il supporto on e offline per la connessione dei professionisti dell’industria del design. Come? Creando un contesto basato sulla condivisione, la collaborazione e la passione, per offrire supporto e impulso alla produzione, e capacità creativa alla città.

Le mostre e le installazioni -

In questa edizione le mostre curate da Isola ruoteranno attorno a sei tematiche: design circolare, nuovi materiali, artigianato, produzione eco-sostenibile, social design e design da collezione. Comune denominatore delle mostre collettive saranno gli allestimenti realizzati con i prodotti di Rajapack, brand specialista in imballaggi, forniture per l’ufficio e attrezzature industriali.