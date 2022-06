"Design Re-Generation", la mostra-evento di Interni per il Fuorisalone 2022

Ma anche come formazione di una nuova coscienza progettuale che fa del design uno strumento per favorire la fusione armoniosa tra spazio antropizzato e natura. Nasce da questa consapevolezza " Design Re-Generation ", la mostra-evento organizzata, dal 6 al 13 giugno, da Interni in occasione del Fuorisalone 2022 .

"La nostra mostra - spiega Gilda Bojardi, direttore di Interni - ha l’obiettivo di stimolare una riflessione corale sul design inteso come attitudine a migliorare il nostro presente e futuro. Tutto questo attraverso proposte creative, visionarie ma concrete, che prefigurano un futuro in cui chi progetta, fa impresa, inventa, sperimenta è animato dall’ascolto profondo e responsabile delle cose del mondo, da una maggiore sensibilità, attenzione e cura delle realtà e delle risorse naturali, per il bene comune e a vantaggio del benessere della persona”

Un evento, quattro indirizzi -

Come ogni anno la mostra si svolge nei cortili e nei loggiati dell’Università degli Studi di Milano e nella splendida cornice verde dell’Orto Botanico di Brera. Due i nuovi indirizzi che estendono la manifestazione in città: Audi House of Progress, un laboratorio creativo allestito in un palazzo storico di piazza Cordusio in fase di riconversione funzionale, e IBM Studios Milano in piazza Gae Aulenti.

In queste quattro sedi espositive, Interni ha proposto a noti progettisti di tradurre in installazioni sperimentali il concetto di design come rigenerazione di architetture, prodotti, processi e materiali, secondo una visione tesa non solo a recuperare quanto è già stato costruito e prodotto, ma anche a migliorare la qualità di vita di chi abita e utilizza i manufatti dell’uomo.