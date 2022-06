Al Teatro Arcimboldi il design porta in scena "Il Primo Camerino"

Il progetto in occasione del Fuorisalone 2021 aveva visto diciassette prestigiose firme del mondo del design adottare uno dei camerini del teatro e sfidarsi in un contest aperto al pubblico del TAM. I voti hanno premiato lo studio Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati che ha ottenuto l'incarico per la riprogettazione del "Primo Camerino" , quello che ha ospitato e ospiterà le più grandi star dello showbiz nazionale e internazionale: da Roberto Bolle a David Parsons, da Ludovico Einaudi a Paolo Conte, da Bob Dylan al Dalai Lama, da Sting a Sir Elton John, da Liza Minelli a Charles Aznavour.

"Il Primo Camerino" è la punta di diamante del progetto "Vietato l’ingresso". Il restyling gode della consulenza artistica di Arturo Brachetti e la collaborazione di oltre venti prestigiosi brand di interior design, che regalano così una nuova e prestigiosa esperienza alla città di Milano. "Il progetto - spiegano gli architetti Calvi Ceschia Viganò - si basa su elementi che tendono a rafforzare l’identità di uno spazio a pianta semicircolare. Questa forma di per sé accogliente viene di continuo negata e riconfermata: un tappeto disegnato ad hoc e tessuto in lana ne definisce lo spazio a terra con un colore verde petrolio e motivi circolari del medesimo colore, un grande lampadario rotondo di ottone a led ne sottolinea le linee morbide confermandone la centralità. Tutte le superfici sono rivestite di resina, così come i bagni; la scelta del colore ha spaziato dalla gamma dei verdi fino all’arancio per le pareti".

Il pubblico potrà visitare gratuitamente "Il Primo Camerino" riprogettato in occasione del Salone del Mobile lunedì 6 giugno 2022 solo su prenotazione al link www.teatroarcimboldi.it/fat-event/vietato-lingresso/