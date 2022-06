Sostenibilità e sfide per il futuro, torna la Milano Design Week

Come da tradizione, la kermesse prende vita in concomitanza con il Salone del Mobile, che quest'anno celebra il traguardo delle 60 edizioni, riflettendo il suo impegno verso la transizione ecologica del sistema arredo. L'edizione di giugno di Fuorisalone, intitolata "Tra Spazio e Tempo", spiegano gli organizzatori, è un invito a riflettere sui cambiamenti in atto nel mondo di oggi, quei cambiamenti necessari per conseguire obiettivi di sostenibilità imprescindibili per guardare al domani. Spazio e tempo rappresentano due dimensioni profondamente interconnesse, due parametri per valutare il nostro impatto sul pianeta e programmare decisioni e azioni concrete per progettare il mondo che verrà.