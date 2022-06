Fuorisalone, la novità è in periferia: "Certosa Initiative" porta a Milano l'energia dei talenti emergenti

Trasformare e rigenerare, riscoprendo poli in disuso nella periferia della città.

"Certosa Initiative" è una delle novità più attese della Milano Design Week 2022. Il progetto ideato da Beyond Space e Organisation in Design debutta con talenti emergenti e importanti realtà internazionali del design, installazioni d’arte, performance e una ricca programmazione serale. La cornice è quella di uno spazio post-industriale di 10mila mq in via Barnaba Oriani 27, nella periferia nordovest della città.