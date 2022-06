DDN HUB, la ricerca dell'equilibrio tra sostenibilità e tecnologia

L’intero evento seguirà le leggi del fare design in maniera sostenibile grazie a installazioni di design e di arte , tavole rotonde e performance legate al tema del benessere dell’uomo e del pianeta.

Talk, incontri e showcooking hanno come location una struttura coperta, illuminata da Luce5, e completa di una lounge Faemina, arredata da Tonucci Manifesto Design e un'area attrezzata da Siemens. Esternamente sarà possibile visitare: la mostra ‘Outdoor vision’, dedicata agli arredi più iconici del design per esterni, la terrazza area relax arredata da Driade con vista sull’Arco della Pace, e le installazioni progettate secondo tecnologie ecologiche. Bertone Design con i fiori luminosi disegnati per Furla, Isinnova, con la tecnica innovativa Brix® e Progetto CMR con Rocktecture saranno tra i protagonisti.

Per tutta la durata dell’iniziativa è visitabile una mostra di NFT, grazie all’intervento di Tecnovision e la curatela di Cryptonomist, con Amelia Tommasicchio: i partecipanti possono quindi avvicinarsi alla realtà digitale immersiva, grazie anche ai talk con crypto designer e gli artisti Paulo Renftle, Giovanni Motta, Emanuele D’Ascanio e Andrea Crespi, esperti di NFT, blockchain e metaverso. Lo stesso evento DDN HUB sarà presente all’interno del metaverso The Nemesis, e chiunque nel mondo potrà accedervi.

L’unione dell’aspetto biofilico e di quello tecnologico saranno rappresentati sia nel reale che nel digitale dalla mascotte ed NFT Konny, ideata dall’architetto e direttore artistico di DDN HUB 2022 Fabio Rotella, che permette a tutti di viaggiare in una dimensione onirica, di ragionare su temi quali la modernità, l’amore per il pianeta terra e il rispetto di esso grazie, anche all’utilizzo degli strumenti all’avanguardia dei nostri tempi.