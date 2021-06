Fondo Sociale Europeo Plus, il Parlamento Ue approva nuove misure per combattere povertà e disoccupazione

Nuove regole per affrontare la disoccupazione giovanile e combattere la povertà infantile nell’Unione europea, a seguito della crisi pandemica: sono quelle contenute nel Fondo sociale europeo Plus , approvato dal Parlamento europeo l’8 giugno. Ottantotto i miliardi di euro stanziati nel budget per il 2021-2027 e un obiettivo preciso: aiutare i Paesi Ue a fornire accesso all’istruzione gratuita, cibo e alloggi per i bambini. Il fondo sosterrà inoltre gli investimenti nell'apprendistato e nella formazione professionale per i giovani disoccupati .

Cos’è il Fondo sociale europeo - È il più antico strumento finanziario dell'Ue per investire nelle persone, migliorare le opportunità di lavoro e aumentare il loro tenore di vita.

Come funziona? - I fondi vengono distribuiti ai Paesi e alle regioni dell'Ue per finanziare programmi operativi e progetti legati all'occupazione. Quest'ultimi sono finalizzati ad aiutare a creare lavoro, affrontare i divari educativi e la povertà, promuovere l'inclusione sociale.

Chi sono i beneficiari? - I beneficiari sono solitamente singoli individui, ma i finanziamenti possono essere utilizzati anche per aiutare aziende e organizzazioni.

Fondo sociale europeo Plus - L'8 giugno 2021, il Parlamento europeo ha approvato nuove regole per affrontare la disoccupazione e la povertà nell'Ue in seguito alla crisi innescata dalla pandemia. Il Fondo Sociale Europeo rinnovato e semplificato, noto come Fondo Sociale Europeo Plus, si concentrerà sui bambini e sui giovani.

In che modo? - Il fondo aiuterà i paesi dell'Ue a fornire accesso all'istruzione gratuita, cibo e alloggi per i bambini. Sosterrà inoltre gli investimenti nell'apprendistato e nella formazione professionale per i giovani disoccupati. Inoltre, promuoverà l’inclusione sociale per coloro che hanno subito una perdita di reddito o dell’impiego e fornirà cibo e assistenza materiale agli indigenti.

88 miliardi di euro - E’ il budget di spesa previsto per il 2021-2027. Il Fondo unisce una serie di fondi e programmi attualmente attivi, in modo da raggrupparne le risorse:

- il Fondo Sociale Europeo e l’Iniziativa per l’impiego giovanile

- il Fondo di aiuti europei agli indigenti;

- il programma europeo per l'impiego e l'innovazione sociale.

Le tre aree principali - Il Fondo Sociale Europeo Plus investirà in tre aree principali:

- istruzione, formazione e apprendimento continuo;

- efficacia del mercato del lavoro e parità di accesso a un'occupazione di qualità;

- inclusione sociale e lotta alla povertà.

Il Fondo sostiene, inoltre, iniziative a supporto della ricerca di miglior impiego e alla mobilità lavorativa verso una regione o un paese diverso dell'Ue. Ciò permette lo sviluppo di nuove competenze per nuovi tipi di lavori richiesti, come quelli che si creeranno in seguito agli effetti della transizione verde e di quella digitale.