Ue, il Parlamento europeo chiede un'azione ambiziosa per combattere la povertà infantile

Il Covid-19, oltre a incidere profondamente sul tessuto economico della società, ha creato divari, acuito problematiche, alimentato sbarramenti. Sul piano dell’istruzione, ad esempio, l’apprendimento a distanza ha fatto aumentare il divario per i bambini in povertà e per tutti coloro che vivono in aree remote sprovviste di infrastrutture. Risultato: interruzioni dell’apprendimento e incremento delle disuguaglianze educative. A questo riguardo, il Parlamento Ue ha esortato il Consiglio e la Commissione ad essere ambiziosi nella realizzazione di nuovi piani che abbiano come obiettivo finale quello di far uscire 5 milioni di bambini dalla povertà entro il 2030.