Gli eventi musicali 2020 nel segno dello streaming tra maratone e concerti

Uno dei settori più colpiti dalla pandemia in questo 2020 è stato senza dubbio quello dei concerti dal vivo. In un periodo così complicato segnato dal divieto di assembramento e di raduni, gli spettacoli live sono rimasti per la maggior parte del tempo sospesi e così alcuni artisti hanno offerto delle esibizioni in streaming. Dalle superstar come Dua Lipa e Billie Eilish , passando per Liam Gallagher, Nick Cave , Foo Fighters senza dimenticare la maratona One World: Together at Home organizzata da Lady Gaga. In Italia si è adattato il Concertone del Primo Maggio, ma anche rassegne come Roma Jazz Festival, Barezzi e Milano Music Week.

L'annus horribilis per questo settore ha fatto rimandare almeno di un anno i grandi concerti negli stadi e palasport e la musica si è spostata letteralmente sugli schermi di pc, tablet e tv smart. Così, superata l'assenza fisica degli spettatori, i live streaming sono diventati la nuova normalità, dando vita a volte a esperienze inedite e "altre".

Dua Lipa ha reinventato il concetto di film concerto con "Studio 2054" presentando i suoi successi più importanti all'interno di una narrazione arricchita da continui cambi di scene e interventi di ospiti di prestigio da Kylie Minogue a Elton John. Da ricordare anche lo show "Where do we go?" di Billie Eilish, sorta di videoclip/installazione digitale dal vivo ben distante da un concerto normale. I Gorillaz, già nati come ibrido tra musicisti veri e cartoni animati, hanno colto l'occasione facendo di un live un evento speciale, tra virtuale e reale con "Song Machine Live".

Concerti più classici per i Foo Fighters con la loro carica rock dal Roxy di Hollywood o il live streaming di Liam Gallagher "Down By The River Thames" che ha proposto gli evergreen degli Oasis su un battello sul Tamigi. Nick Cave ha offerta un'altra intensa esibizione live, un'esperienza mistica e un viaggio tra tenebre e luce con il concerto solo piano trasmesso dall’Alexandra Palace di Londra.

Lontano da folla da stadi e dalle grida dei fan si è tenuto il "One World Together at Home", evento-concerto organizzato da Lady Gaga che ha chiamato a raccolta circa 70 artisti da tutto il mondo, da Paul McCartney ai Rolling Stones, per ringraziare e sostenere gli operatori sanitari in prima linea contro la pandemia di Covid-19.

E in Italia? Roma Jazz Festival, Barezzi e Milano Music Week si sono svolti quest'anno in streaming. "Musica che unisce" ha proposto esibizioni di musicisti e cantanti in concerto da casa contro il coronavirus da Andrea Bocelli a Gianni Morandi passando per Alessandra Amoroso, Elisa, Diodato, Cesare Cremonini e tanti altri. "Musica che cura" ha schierato artisti da Marianne Mirage a Davide Shorty per sensibilizzare la gente e raccogliere fondi da destinare alla Protezione civile.

Niente Piazza San Giovanni per il Concertone del Primo Maggio ma varie performance dall’Auditorium Parco della Musica e in piccoli altri luoghi speciali, sparsi per l’Italia. Protagonisti Gianna Nannini, Zucchero. Francesca Michielin, Francesco Gabbani, tra gli altri.

Intanto, mentre la pandemia ha acuito la nostalgia per i live, la speranza degli show dal vivo si proietta nel 2021...