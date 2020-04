Il coronavirus non ferma il Concertone e i David di Donatello

In tempo di coronavirus e di disposizioni che hanno cancellato tutti gli appuntamenti live, anche il Concertone del Primo Maggio a Roma cambia pelle e si trasforma. L'appuntamento in piazza San Giovanni si sposta negli studi tv della Rai e all'Auditorium Parco della Musica. Anche un altro evento non si ferma per l'emergenza Covid-19. Dopo un primo rinvio, la 65esima edizione dei premi David di Donatello è stata annunciata per l'8 maggio.

LEGGI ANCHE > L'emergenza coronavirus fa slittare la 65esima edizione dei David di Donatello



La festa in musica di Roma, dunque, trasloca temporaneamente negli studi di via Teulada per una prima serata su Rai3, che diventa ponte tra Roma e il resto d'Italia, senza tradire la sua vocazione, quella di dar risalto ai temi fondamentali del lavoro che, quest'anno riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani. "Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro" è infatti il titolo scelto per il 2020 da Cgil, Cisl e Uil, che promuovono l'appuntamento. Sarà quindi un evento collettivo con contributi musicali, tra ospiti, collegamenti, set musicali. I live saranno realizzati principalmente all'Auditorium Parco della Musica di Roma (dove sarà installato l'Auditorium Stage Primo Maggio 2020) o in altre location speciali sparse per l'Italia e proposte direttamente dagli artisti.

La cerimonia di assegnazione dei David, prevista originariamente il 3 aprile, era stata rinviata in base alle disposizioni del governo per il contenimento della diffusione del coronavirus. Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, ha comunicato la nuova data dell'evento che sarà trasmesso in diretta in prima serata l'8 maggio su Rai1, condotto da Carlo Conti. A guidare le candidature ai premi 2020, è "Il Traditore" di Marco Bellocchio.

TI POTREBBE INTERESSARE: