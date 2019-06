Guarda la nuova puntata 7 giugno 2019 13:00 Percorsi naturalistici e regate storiche, un’immersione nella natura con Vernice Week Tutti gli appuntamenti della settimana in onda dall’8 al 15 giugno sulle reti Mediaset

Per attendere l’inizio dell’estate, Vernice Week propone alcune idee per il tempo libero, come gli itinerari green realizzabili in tutta la penisola. La rubrica dedicata agli eventi presenta anche il nuovo tour negli stadi di Luciano Ligabue, in partenza da Bari venerdì 14 giugno.

Sul lago di Garda è possibile percorrere “la pista ciclabile più bella d’Europa” grazie al Garda by Bike che permette di arrivare fino al confine con la provincia di Trento. Tra i percorsi dedicati agli appassionati di Mountain Bike c’è anche l’itinerario che raggiunge le sorgenti del Piave, da Sappada fino alle Alpi Carniche. Per chi ama il mare una delle proposte più affascinanti è quella realizzata dalla Liguria, che in 13 chilometri collega Rio Maggiore a Monterosso svelando i tesori dei borghi delle Cinque Terre.

Tra gli appuntamenti della settimana, torna anche il Film Italy Sardegna Festival, giunto alla seconda edizione. Dal 13 al 16 giugno nei pressi di Santa Margherita di Pula attori e star da tutto il mondo sono protagonisti della kermesse cinematografica: anteprime, masterclass ed eventi daranno il via alla stagione estiva dell’isola.

Il 14 giugno a Bari prende il via invece lo Start Tour di Luciano Ligabue. Nove date in tutta Italia per celebrare il nuovo album uscito lo scorso 8 marzo.

Per gli amanti della vela all’Argentario dal 19 giugno inizia la ventesima edizione dell’Argentario Sailing Week, la regata storica con partenza da Porto Santo Stefano. Oltre 40 imbarcazioni d’epoca si sfideranno in mare: dal Moro di Venezia, alla barca nido d’amore di Jfk e Marilyn Monroe.