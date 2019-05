Duomo Tour - Il Tour prende avvio dall’Area Archeologica sottostante la Cattedrale per scoprire il Battistero e la storia della Chiesa di Santa Tecla. Qui potrete ammirare San Giovanni alle fonti, il primo battistero a pianta ottagonale della cristianità, e conoscere i resti delle murature tardo romane appartenenti ad una Milano di età Imperiale. Solo qualche passo e raggiungeremo l’interno della Cattedrale.Con le sue 3400 statue, 55 vetrate colorate, splendidi altari e dipinti, il Duomo è il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia. L’ascensore ci porterà poi diretti fino alle Terrazze, dove ci inoltreremo fra guglie e sculture marmoree. Saliti i 50 gradini, raggiungeremo la Terrazza principale per camminare sul tetto della Città a due passi dal cielo, che la Guglia Maggiore sembra sfiorare. Qui si trova la statua dorata della Madonnina, che apre le Sue braccia al mondo portando un messaggio globale di protezione e pace. Il tour in italiano e della durata di 90 minuti - parte alle ore 16 dei sabati 8 giugno, 22 giugno, 6 luglio, 20 luglio. Sul sito duomomilano.it è disponibile il calendario del tour in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Passeggiata tra le guglie - Le Terrazze del Duomo di Milano sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto. Un percorso di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza. Tour che comincia alle ore 18.30 dei sabati 1 giugno,15 giugno, 29 giugno, 13 luglio, 27 luglio.

Terrazze al tramonto con aperitivo - Un’esperienza tutta Milanese: le Terrazze del Duomo al tramonto e a seguire l’aperitivo in una delle location più glamour del centro città. Passeggiando sul tetto della Cattedrale al calar del sole ammirerai scorci unici da un punto di vista ineguagliabile; il cielo costellato da punte di marmo bianco, si decora di merletti. Tra ritratti di personaggi fantasiosi e celebri, con riccioli fitomorfi e succosi frutti, la città si presenta tinta di rosa. Lasciate le Terrazze, l’esperienza proseguirà con un appuntamento fisso per tutti i Milanesi: l’aperitivo. I partecipanti avranno l’opportunità di assaggiare le preparazioni dei barman del Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione: dagli aperitivi più classici e iconici alla loro speciale creazione dedica alla città “Il Milanese”. Alle ore 19 dei giorni 2 giugno, 8 giugno, 14 giugno, 23 giugno, 29 giugno, 5 luglio, 14 luglio, 20 luglio, 26 luglio.



Leonardo e il Rinascimento in Duomo - Il primo giugno alle 15.30 si terrà il tour tematico dedicato al cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci. Un percorso per immergersi nella vita del cantiere nel corso del Rinascimento, al tempo in cui Leonardo giunse a Milano e si vide coinvolte nel dibattito per la costruzione e la progettazione del tiburio della Cattedrale, una vera sfida ingegneresca per l’epoca. Durante la visita ripercorremmo la vicenda del concorso indetto per la scelta del progetto architettonico, cui Leonardo partecipò con un modello e di cui ci sono giunti documenti e disegni, alcuni dei quali conservati presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica. L’eredità di Leonardo si può ritrovare in Duomo in opere d’incredibile bellezza e suggestione, come il San Bartolomeo scorticato di Marco d’Agrate.



La raccolta fondi per il restauro - Chi volesse contribuire fattivamente al restauro del Duomo può cliccare qui: compilando il campo "Codice Partnership" con la dicitura TgCom i donatori avranno diritto a due biglietti omaggio per la visita del Grande Museo del Duomo.