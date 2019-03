L'organo del Duomo di Milano, il più grande in Italia e secondo in Europa, è a rischio. E per sostenere il restauro del prezioso strumento, con 15.800 canne e 180 registri, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi, chiamata "15.800 note per il Duomo". Donando una cifra uguale o superiore a 50 euro sarà possibile entrare a far parte dell'Albo dei Donatori della Veneranda Fabbrica, associando il proprio volto alla campagna sul sito ufficiale del Duomo di Milano (duomomilano.it), con la possibilità di ricevere tre inviti validi per due persone per partecipare ai concerti d'organo in Cattedrale.