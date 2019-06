NUMERO CELEBRATIVO SU "TOPOLINO" 7 giugno 2019 11:38 Tanti auguri Paperino, il re dei pasticcioni compie 85 anni | Su "Topolino" un numero celebrativo Il papero disneyano più amato, paladino degli sfortunati, esordiva il 9 giugno del 1934 in un cortometraggio cinematografico animato

Il popolarissimo personaggio di Donald Duck esordiva il 9 giugno del 1934 nel cortometraggio cinematografico animato “The Wise Little Hen“ (La Gallinella Saggia), appartenente alle Silly Symphonies. Da allora, il papero più famoso del mondo è apparso oltre 150 cortometraggi e mediometraggi cinematografici. Paperino, così ribattezzato in Italia, è un personaggio poliedrico che sperimenta sia le gioie dell’amicizia sia le frustrazioni provocate dalle futili seccature della vita quotidiana e proprio per questo motivo i fan di tutte le età possono identificarsi facilmente nei suoi numerosi cambi d’umore.

Paperino è il migliore amico di Topolino ed è fidanzato con Paperina sulla quale cerca costantemente di far colpo. Ha un atteggiamento da spaccone ma in fondo è facile ferire il suo ego e ogni fallimento lo fa sentire alquanto frustrato. Tuttavia, nonostante questi suoi adorabili limiti, Paperino è un buono dal cuore d’oro e ha moltissimi fan in tutto il mondo.

Per festeggiare al meglio gli 85 anni del papero disneyano più amato, paladino dei pasticcioni e degli sfortunati, il settimanale "Topolino" gli ha dedicato un numero monografico: un'edizione da non perdere, che vede il mitico Paolino Paperino protagonista di 5 storie a fumetti che mettono in luce tutte le sfaccettature della sua variegata personalità. Secondo Alex Bertani, direttore di Topolino: "Paperino incarna mirabilmente il rapporto tra noi e la società in cui viviamo, perché Paperino siamo un po’ tutti noi, con le nostre fragilità e le difficoltà a integrarci col mondo attorno a noi, ma sempre con la positività di chi non si abbatte, di chi continua a guardare tenacemente alla vita e al futuro con ottimismo e sempre rinnovato entusiasmo, a dispetto di tutto. Impossibile non amare Paperino!".

