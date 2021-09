Jo Squillo: Versace, la collezione per l'inverno 2021/22

Se per l'estate 2021, Donatella Versace ci aveva teletrasportato in un mondo magico e utopico, Versacepolis, per scoprire tutto il fascino della Medusa, ecco che questa volta il nostro viaggio ha come destinazione un labirinto verticale dove un esercito di Top Model (da Irina Shayk alle sorelle Hadid) ci raccontano una nuova seduzione, audace e colorata, dove trionfano i luccichii, le silhouette strizzate in vita e, ovviamente “Versace La Greca”. È infatti lei a regnare incontrastata su tutto e su tutti, sia uomini che donne. Impreziosisce i foulard indossati in testa, un po' “pirateschi”, i completi strizzati dal sapore anni '70, i favolosi mini abiti, così luccicanti e i completi maschili, sia quelli più sportivi, con vestibilità over, che quelli aderenti, così sensuali.

Un labirinto verticale fa da teatro alla nuova collezione che vede come grande protagonista un moderno intreccio tridimensionale.