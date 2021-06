Jo Squillo: Patchwork Mania

Già dalla nascita, le mamme iniziavano a cucire il corredo per le figlie, e una trapunta veniva lasciata incompleta fino alla festa di fidanzamento, dove tutti, uomini compresi, avrebbero dovuto cucire un pezzo per completarla. Per creare un nuovo inizio.

Una storia al femminile, che unisce tutto il mondo. Dai primi esempi nell'antico Egitto, fino al Giappone, per arrivare all'America dei pionieri, dove è esplosa, facendo nascere i “ quilting bee ”, delle riunioni tutte al femminile dove ci si incontrava e si chiacchierava, si scambiavano tecniche e consigli, ovviamente cucendo trapunte, non solo utili ma anche molto simboliche.

IL PATCHWORK OGGI - E se oggi in rete spopolano le versioni fai da te, sulle passerelle di tutto il mondo ci sono quelle super lussuose, come quelle di Maria Grazia Chiuri per Dior. Nella sua cattedrale di stile, infatti, e' proprio il patchwork ad aprire lo show. Accanto ai suoi classici abiti a peplo, sfumati e impalpabili, ecco abiti, giacche e pantaloni mixare i tessuti sulle note polverose delle nuances così care a Maria Grazia.

Da Giorgio Armani a Max Mara, da Issey Miyake a GCDS, il patchwork si impone questa estate sulle passerelle di tutto il mondo.

A Londra, tra opere d'arte moderna coloratissime, sfila la donna di Victoria Beckham, e il denim diventa la tela perfetta per il taglia e cuci, mentre nella collezione di Clips va in scena un patchwork di stampe. L'animalier incontra le palme, o un floreale più' grafico che mai.

Custo Barcelona, invece, sceglie di giocare con i materiali diversi, creando intarsi tra tessuti riflettenti, reti e paillettes per una collezione dal forte sapore active.

E chiudiamo questa nostra carrellata sul magico mondo del patchwork con Marco Rambaldi, giovane designer made in italy, che da sempre fa della maglieria e dell'upcycling il suo vero focus.

Anche nella collezione per l'estate 2021, Marco propone capi inclusivi e sovversivi, dove stampe e centrini riciclati si mixano per pezzi dalla forte allure artistica e bourgeois, sia per lei che per lui.

Insomma, la cavalcata del patchwork continua nel nostro armadio, e pare proprio che questa antica tradizione sia più' viva che mai.