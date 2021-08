Jo Squillo: Effetto Bling Bling

La pandemia globale ha portato, tra le altre cose, anche ad un cambio di stile di vita radicale: le nostre abitudini sono completamente cambiate, e anche le cose che ci sembravano più scontate, come magari andare fuori a ballare con gli amici, adesso non lo sono più.

Ma la forza della moda risiede proprio nel suo perenne sguardo al futuro, nella sua forza rivoluzionaria e resiliente, e i designer, oggi più che mai, hanno abbracciato tutte le nuove sfide che si sono trovati davanti, infondendo ad ogni collezione, una ventata di ottimismo e di positività .

E allora, ragazze, è finalmente arrivato il momento di sognare, di trasformarci in principesse preziose, forti e coraggiose, ma soprattutto ricoperte di paillettes e lustrini all over.

Perché, si sa, la luce ci rende sempre più belle, e ci infonde coraggio e voglia di vivere.

E in più, la bella stagione è il momento perfetto per sperimentare, per riflettere e rifletterci su ogni superficie. E quindi, via libera ad abiti sfavillanti, top ultra sparkling e completi dai mille bagliori.