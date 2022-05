Jo Squillo: OROAREZZO 2022

Una formula dinamica fra esposizione e networking focalizzata sul concept “The Art of Manufacturing” che, pur in un calendario fitto di manifestazioni internazionali, ha attratto non solo buyer da mercati esteri chiave, ma anche l’attenzione di nuovi compratori da quelli emergenti, interessati a un format concentrato su manifattura e tech.

Oroarezzo ha infatti visto l’arrivo di 200 buyers stranieri ospitati, provenienti da 50 Paesi, tra cui le Americhe, il Sud Est asiatico, la Malesia, l’Indonesia, il Vietnam, e il Nord Africa.

L’offerta Cash&Carry ha inoltre registrato la presenza di retailer italiani, in vista del riassortimento stagionale. Importante è stata anche la piena compartecipazione, in fiera e in città, delle principali istituzioni e associazioni partner, tra cui MAECI, ICE, Consulta Orafa Aretina, Confindustria Federorafi, Confartigianato, CNA, AFEMO, Assocoral e Federpreziosi, che ha tracciato una prospettiva condivisa all’insegna della coesione e una traiettoria comune di innovazione. Un altro tema fondamentale è stato infine la sostenibilità come percorso di filiera e la definizione di una certificazione unica come obbiettivo condiviso.

Il workshop organizzato da Federorafi con la Consulta Provinciale dei Produttori Orafi e Argentieri di Arezzo, con la partecipazione di relatori come Bulgari gioielli e Unoaerre Industries, ha infatti confermato un settore coeso per porre le basi dello sviluppo futuro, sia dal punto di vista tecnico, che di filiera, che di brand, dell’industry orafa.