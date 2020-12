Jo Squillo: MSGM, la collezione per lʼinverno 2020/21

Sulla scia del primo grande successo della collezione maschile, per il womenswear Giorgetti porta in passerella un omaggio alle donne, da sempre protagoniste nei film di Dario Argento, con le loro personalità forti, che hanno rivoluzionato il ruolo femminile nella storia cinematografica del genere thriller-horror.

E naturalmente un tributo al colore, tanto amato dal regista e così caratterizzante nei suoi film: sulla passerella di moquette viola sfilano abitini da bambola in taffetà, felpe e top in pizzo, completi camicia e pantalone, pencil skirt e pellicce ecologiche in colori fluo e brillanti: giallo, fucsia, azzurro, senza dimenticare le stampe tratte direttamente dalle locandine dei film.

Da “Suspiria” a “Phenomena”, fino a “Profondo Rosso”, le atmosfere di questi capolavori si mixano a colori acidi e silhouette sartoriali, per look giovani e contemporanei, adatti a delle streghette che non si prendono troppo sul serio.

