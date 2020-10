Jo Squillo: MSGM, la collezione per lʼestate 2021

"I am what I am", è da questo assunto che nasce la collezione per la primavera/estate 2021 di MSGM. Il titolo del video che ci accompagna alla scoperta di questi capi semplici e coloratissimi, riassume appieno lo spirito innovativo non solo degli abiti, ma anche del vero e proprio processo creativo, nuovo e così rivoluzionario, di MSGM. E così, ecco un autoritratto innovativo di una generazione giovane e grintosa, attenta all'ambiente e molto inclusiva.