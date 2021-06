Jo Squillo: MSGM, la collezione per l'estate 2021

AUTORITRATTO - SELF PORTRAIT OF A GENERATION - E così, ecco che per presentare la collezione MSGM sceglie di realizzare un video, un autoritratto di una generazione, dove 12 ragazze vengono lasciate libere di raccontarsi a tutto tondo. Sono loro, infatti che, non solo scelgono di parlarci della loro vita e della loro personalità, ma anche si scelgono da sole il proprio look. Il risultato è una polaroid genuina e gioiosa di una generazione libera, lontana dai clichè.

LA COLLEZIONE - Tornando ai capi della collezione, Massimo Giorgetti mette la sua innata capacità di reinterpretare il passato con un linguaggio moderno, colorato, a volte ironico ma mai banale, al servizio di capi dalla silhouette più semplice del solito, dove a parlare sono i colori e i tessuti.

Ecco allora una grande attenzione alla sostenibilità, con materiali organici, come cotone e lino, ed altri riciclati, come il taffetà.

In questa collezione rivivono i classici della tradizione romagnola, come le stampe, ma vengono resi freschi e contemporanei come non mai.