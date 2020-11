Jo Squillo: Moschino, la collezione per l'inverno 2020/21

Immaginate la regina di Francia in versione cosplay. Oppure, in alternativa, pensate ad un'Anime Antoinette, come la definisce Scott, che esce da uno schermo piatto nel 2020, viaggia a ritroso nel tempo e vi riceve nella sua corte a Versailles. In questa storia brucia un fuoco insurrezionale; quando l'élite governa con ignoranza e decadenza, le ribellioni si agitano. È qui che nasce il paradosso di Scott: la collezione è costruita sull'edonismo, ma è un divertissement dai denti affilatissimi. La palette è ricca di iper-saturazioni e toni pastello glassati. Le forme sono esagerate, il surreale si ricopre di zucchero.