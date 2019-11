Jo Squillo: Moschino, la collezione per l'estate 2020

Il cubismo, la corrente artistica tanta cara a Pablo Picasso, è il vero protagonista dello show. E così Jeremy Scott porta in passerella capi che giocano sulla contrapposizione di tridimensianalità e bidimensionalità, in un continuo rincorrersi di opposti. Ecco allora una modella apparire da una tela, o un violino trasformarsi in abito.