Jo Squillo: Luisa Spagnoli, la collezione per l'estate 2021

Luisa Spagnoli porta in scena look urbani e contemporanei, raffinati completi dal sapore anni '80 o abiti da sera iper seducenti. La donna per la Primavera/Estate 2021 è raffinata, non ama ostentare ma preferisce stupire con la sua innata eleganza e la sua sicurezza.

LA COLLEZIONE – Grande protagonisti sono i colori, un vero inno alla positività per rappresentare la rinascita. Nelle silhouette si notano dei chiari rimandi al guardaroba maschile che si sposano perfettamente con le linee iper femminili di questa collezione.

Maniche a palloncino, gonne importanti e balze arricchiscono questa nuova femminilità dal forte sapore romantico. Non mancano le influenze safari, per look urbani e versatili, adatti sia da giorno che da sera.

Poi, un grande spazio è dato alle fantasie, con il pois e una stampa floreale ultra grafica come grandi protagonisti, ma non solo, c'è spazio anche per maculati e stripes, che arricchiscono gonne e maxi abiti comodi e sensuali.

Le silhouette si sbizzarriscono sulla parte sopra, con arricciature e mantelline che delineano questo neo romanticismo mai scontato, mentre il punto vita è segnato da maxi cinture.

La donna Luisa Spagnoli è concreta e sicura di sé stessa. Sempre, assolutamente, elegantissima.