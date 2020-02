Jo Squillo: Luisa Spagnoli, la collezione per lʼinverno 2020/21

Le gonne di tweed, i pantaloni in nappa dalla silhouette morbida, i mini dresses in lana d'angora con vita impero e maniche arricciate, le cinture in stampa cocco, le cappe corte o lunghe fino al polpaccio: i capi di Luisa Spagnoli fondono il glamour degli anni Settanta, le suggestioni rinascimentali e i dettagli della pittura fiamminga con gusto ed eleganza. I colori sono quelli dell'arcobaleno, dal turchese al melanzana, passando per il beige e il ciclamino.

Gli accessori e i bijoux completano il look con orecchini pendenti, collane in metallo dorato, colletti e polsini d'organza, cappelli a falda larga, guanti di capretto e Nicoletta, la borsa pratica e sofisticata, realizzata in vari colori.