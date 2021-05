Jo Squillo: Fendi Peekaboo

Eh sì, perché' la designer made in Italy, non solo ha inventato nel 1997 la mitica Baguette, la borsetta da portare sotto il braccio proprio come se fosse una forma di pane francese, ma nel 2008 ha creato la Peekaboo, una tote bag che si e' imposta fin da subito nel guardaroba delle celeb, e non solo.

Da Meghan Markle a Angelina Jolie, da Céline Dion a Naomi Cambell, e poi Rihanna, Rania di Giordania, Reese Witherspoon, Jessica Biel, insomma praticamente tutte l'hanno indossata!