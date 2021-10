Jo Squillo: Fendi, la collezione per l'inverno 2021/22

I guardaroba delle cinque sorelle Fendi offrono una risorsa fondamentale: dalle maniche a campana di un cappotto in visone lavato e camoscio accoppiato, ai gessati dei loro abiti da ufficio trasformati in camicie di seta. Una giacca camicia utilitaria, ispirata all'uniforme quotidiana di Silvia Venturini Fendi, viene elevata in una nuova versione lussuosa in shearling con interni in visone accoppiato.

"La famiglia Fendi è composta da donne di intelletto che lavorano sodo, ed è quello che volevo celebrare", osserva Kim Jones. "Una potente dinastia."

Sto prendendo le donne straordinarie e forti che conosco e con cui lavoro, e ascolto le loro esigenze", continua Jones. "C'è un'utilità nella collezione, esplorata in un modo chic e senza tempo."